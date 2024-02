STELLANTIS – Nevi: “Creare le condizioni per mantenere le produzioni in Italia”

“Il nostro impegno con Stellantis è chiaro: ci preoccupa la possibilità di perdere occupazione e un impianto così importante per l’Italia. Non possiamo però ricorrere alla statalizzazione per ogni difficoltà ma dobbiamo piuttosto, creare le condizioni affinché gli impianti non solo rimangano in Italia ma prosperino sul mercato. A questo proposito, siamo preoccupati per il possibile ruolo marginale dell’Italia nella fusione Stellantis-Renault. Tuttavia, come governo, siamo consapevoli che non possiamo influenzare le decisioni di un gruppo privato. Ciò che possiamo fare è creare le condizioni favorevoli affinché il gruppo continui a investire in Italia. Ribadiamo però con fermezza che non accettiamo ricatti riguardo ai sussidi per i veicoli elettrici. L’industria automobilistica è cruciale per il nostro Paese ma dobbiamo mantenere un approccio diversificato, non concentrato solo sull’elettrico. Le difficoltà di Stellantis sono complesse, con sfide di mercato e la pressione della concorrenza con Paesi con costi di produzione inferiori. Nonostante ciò, crediamo che l’Italia rimanga una scelta attraente per gli investimenti, grazie al nostro know-how e alle risorse qualificate disponibili. È necessario mettere in campo una politica industriale che va inserita in una più ampia politica industriale europea, perché riteniamo questo assolutamente strategico per la tenuta e la crescita nazionale e economica del nostro paese” così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ospite di Tgcom24.