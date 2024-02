Ricostituito il Coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani Siena. Filippo Batignani il nuovo responsabile.

Il coordinatore provinciale Pallassini “Felice di aver contribuito a ricreare il movimento giovanile sul nostro territorio”

Prosegue l’attività di rafforzamento di Forza Italia su tutto il territorio della provincia di Siena da parte di Alessandro Pallassini, neo coordinatore provinciale eletto dal congresso lo scorso 16 dicembre.

Un altro tassello messo a terra è quello della ricostituzione del gruppo giovanile che sarà guidato da Filippo Batignani, studente all’ultimo anno di Liceo Scientifico.

“Il lavoro che mi sono prefissato, con il mio insediamento, è quello di recuperare il contatto sia con i nostri territori che con le varie fasce di età. In quest’ottica ho avuto premura di individuare fin da subito un giovane che se la sentisse di supportare, nel suo segmento, il cammino che ho intrapreso. Proprio sul mondo dei giovani ho espresso la mia ‘urgenza’ nel cominciare a ricreare un nucleo che affronti temi a loro più vicini. Nel mio ruolo di coordinatore provinciale vorrei contribuire ad abbattere quella distanza che spesso i giovani avvertono nei confronti della politica, in generale, e verso i partiti più in particolare. E credo che il metodo migliore sia quello di creare un loro spazio per affrontare in maniera diretta argomenti che a generazioni più adulte sono più distanti. Credo sia un buon modo anche per responsabilizzarli”.

“Ringrazio il coordinatore provinciale di Forza Italia per avermi dato questa opportunità” queste le prime parole di Filippo Batignani “Il mio intento è quello di impegnarmi ad allargare il nostro gruppo di giovani coinvolgendoli ad analizzare in prima persona tutto ciò che ci riguarda da vicino tra cui le reali opportunità di lavoro presenti sul nostro territorio così che, per il nostro futuro, l’eventuale scelta di allontanarsi dalla provincia di Siena, per trovare una occupazione, sia una libera valutazione e non una necessità” (a destra nella foto insieme ad Alessandro Pallassini ed al vice dei giovani senesi Guglielmo Quattrini).

Soddisfatto di questo risultato anche il Coordinatore Regionale dei Giovani di Forza Italia Matteo Scannerini “Ringrazio sentitamente gli amici Alessandro Pallassini, Filippo Batignani insieme a tutto il suo gruppo, per aver ricostituito dopo lungo tempo il movimento giovanile nella provincia di Siena. Forza Italia sta diventando ogni giorno di più attrattiva anche tra le fasce di età più giovani. La pandemia ha avuto un forte impatto sulla gestione delle relazioni soprattutto tra i giovani. E questo aspetto ha avuto come conseguenza quello di creare più o meno striscianti insicurezze nei ragazzi che, invece, avvertono ogni giorno il bisogno di socializzare. Perché con la socializzazione nasce il confronto e grazie al confronto si cresce. Credo che il nostro mettersi a disposizione come movimento sia il motivo per cui stiamo accogliendo sempre più spesso ragazzi e ragazze che vogliono imparare da dentro cosa voglia dire vivere nella comunità di un partito”.