Forza Italia è sempre più presente nel territorio della provincia di Perugia. Quarta tappa del tour.

Forza Italia è sempre più presente nel territorio della provincia di Perugia, grazie all’iniziativa itinerante “Libertà in Movimento, Forza Italia 2024”. La giornata di sabato 3 febbraio è stata organizzata da Beatrice Montioni, componente del coordinamento provinciale e già amministratore a Spoleto.

Sabato il Comitato provinciale di Perugia ha incontrato il Sindaco di Giano dell’Umbria, Manuel Petruccioli, insieme ad elettori e simpatizzanti. È un’amministrazione civica di centrodestra che ha ben amministrato la comunità e si ripresenterà per il secondo mandato.

Ha proseguito la giornata alla Sala Polivalente di Castel Ritaldi, altra amministrazione civica di centrodestra: presenti amministratori, tra cui il Sindaco, Elisa Sabatini, che si è collegata telefonicamente, iscritti e simpatizzanti provenienti anche dai Comuni limitrofi, come Montefalco.

È intervenuto il Sindaco di Forza Italia Enrico Valentini, che governa il comune di Gualdo Cattaneo, che ha svolto un’attenta analisi della azione amministrativa svolta e degli impegni futuri.

La serata si è conclusa a Campello sul Clitunno, anche grazie all’organizzazione di Fabiana Grullini: un bel momento conviviale alla presenza di gran parte del comitato e un’occasione per festeggiare il compleanno del tesoriere Lamberto Marcantonini.

Hanno preso parte agli incontri e agli eventi, oltre al Coordinatore Fiammetta Modena, i due Vice coordinatori Fabio Viventi e Filippo Ugolini,

Moreno Primieri, Assessore a Todi, Daniela Flagiello, Capogruppo a Foligno, Danilo Simpatia, Consigliere di Marsciano, Bruno Martinelli, Luigina Procacci, Ramon Rustici, Marco Renga, Mauro Liberti, Liana Lucaccioni, Tommaso Campagni, Capogruppo di Città di Castello, Elisa Pacioselli e Gianni Frillici, componenti del Coordinamento provinciale di Perugia.