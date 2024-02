Perego: “Tra India e Italia interazione tra le industrie della Difesa

“Veniamo da un anno importante, il 2023, per India e Italia, con la firma dell’Accordo di Cooperazione tra i due Stati retto da principi di uguaglianza, reciprocità, interesse e rispetto reciproco” così, ieri pomeriggio, il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago nel suo indirizzo di saluto alla delegazione interforze del College of Defence Management indiana “è per me un grande onore dare il benvenuto a ciascuno di voi a questo incontro cruciale, dove discutiamo e rafforziamo gli sforzi di collaborazione tra Italia e India nel settore della difesa – una partnership che ha profonde implicazioni per le dinamiche di sicurezza nell’attuale quadro geopolitico”.

“La partecipazione dell’Italia a questa iniziativa” continua Perego all’evento organizzato dall’Ambasciata Indiana in Italia e dalla Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD) “sottolinea l’importanza strategica di questa collaborazione nel garantire la pace, la stabilità e la prosperità nell’Indo-Pacifico. La regione non è solo un crocevia geostrategico, ma anche un’arena vitale in cui convergono la sicurezza e gli interessi economici di entrambe le nostre nazioni. In quanto stakeholder responsabili, Italia e India riconoscono la necessità di un approccio cooperativo e collaborativo per affrontare le sfide in continua evoluzione in materia di sicurezza”.

“L’industria italiana della difesa” conclude il Sottosegretario “porta sul tavolo non solo tecnologie all’avanguardia ma uno spirito di collaborazione che rispetta la sovranità e l’autonomia dei suoi partner. Ciò si allinea perfettamente con l’iniziativa indiana “Make in India”, che enfatizza l’autosufficienza e la produzione interna di attrezzature per la difesa, la giornata di oggi segna una tappa significativa nella partnership tra l’Italia e l’India nel settore della difesa.

Insieme, forgiamo un percorso radicato nei valori di cooperazione, innovazione e rispetto per la sovranità, creando un progetto per un futuro più sicuro e prospero”.