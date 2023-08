Stefano Benigni: “Per la festa nazionale di Forza Italia Giovani AZZURRA LIBERTÀ già centinaia di adesioni”

“Mancano dieci giorni ad “Azzurra Liberta’”, la festa nazionale di Forza Italia Giovani che si svolgera’ a Gaeta dall’8 al 10 settembre. Tre giorni di dibattiti, confronti, ma anche musica e divertimento che vedranno protagonisti ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia. Abbiamo gia’ ricevuto centinaia di adesioni e tante altre ancora arriveranno nei prossimi giorni. I giovani azzurri sono tantissimi, vogliono imparare, partecipare alla vita del Paese, portare idee, entusiasmo, proposte, e rendersi protagonisti”. Cosi’ Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e Coordinatore Nazionale del movimento giovanile azzurro. “I ragazzi – prosegue – avranno l’opportunita’ di confrontarsi con tutta la classe dirigente di Forza Italia, i ministri e i rappresentanti del governo, i parlamentari e gli eurodeputati, affrontando i temi piu’ importanti dell’attualita’ politica e rilanciando le nostre proposte per il Paese. La prossima settimana presenteremo il programma. Ringrazio il senatore Maurizio Gasparri per il grande impegno e la preziosa collaborazione nell’organizzazione di questo evento, che sara’ l’occasione per dimostrare, ancora una volta, che Forza Italia c’e’ e punta sulle nuove generazioni per proseguire con il grande e bellissimo progetto politico disegnato da Silvio Berlusconi”, conclude.