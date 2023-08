On. Mazzetti incontra i sindaci della Val Bisenzio: confronto cordiale e operativo sul Pnrr, mobilità e infrastrutture

Incontro “cordiale e operativo” quello di ieri tra l’On. Erica Mazzetti, membro dell’VIII Commissione Lavori Pubblici, e i sindaci dei comuni della Val Bisenzio, Guglielmo Bongiorno (Cantagallo), Primo Bosi (Vaiano), Giovanni Morganti (Vernio), presso la sede dell’Unione dei Comuni. Incontro incentrato sulle risorse del Pnrr e allargato ai nodi del territorio: dalla mobilità, con progetti a medio lungo termine, ai collegamenti ferroviari “da potenziare soprattutto nelle fermate intermedie e con l’aumento delle attuali corse”, fino alle infrastrutture digitali con connessione telefono e internet oggi assai carente e che “inizia ad avere conseguenze negative sulle imprese ma anche sui cittadini e tutti i servizi”. In generale, è emersa anche la necessità di dotare il territorio di servizi “come una scuola superiore nella Val Bisenzio”, in modo da “evitare lo spopolamento, favorire nuovi investimenti e ridurre il traffico”. Lungo confronto, infine, sul Pnrr che fa seguito a quelli già svolti da Mazzetti con i sindaci di altri territori: “C’è l’impegno a chiarire che i progetti portati avanti dai comuni siano finanziati e, se non a mezzo Pnrr, con altri fondi, come già ipotizzato dal Governo, a cui ho chiesto specifiche in merito”. L’On. Mazzetti si è già attivata su tutti i punti trattati nell’incontro.