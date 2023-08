Erica Mazzetti: “Ho scritto al Prefetto di Prato perché la città ha problemi di sicurezza”

“Ho scritto al Prefetto di Prato per chiederle di attivarsi per il ripristino del programma Strade Sicure anche a Prato, sull’esempio di quanto fatto da altre città, come Pisa”. Lo riferisce Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, che aggiunge: “Prato ha molti problemi di sicurezza, dovuti anche alla forte componente multietnica oltre e al sottodimensionamento delle Forze dell’Ordine, nonostante sia la seconda città della Toscana e terza del centro Italia, con uno dei distretti produttivi più importanti d’Europa; questi problemi già grandi rischiano di deteriorarsi ulteriormente per la crescente pressione migratoria: nonostante i notevoli sforzi di Prefettura e Questura, la situazione da tempo è diventata insostenibile”. “L’impiego dei militari sul territorio – rimarca Mazzetti – può contribuire al miglioramento della sicurezza”. “C’è grande bisogno di potenziare le attività di presidio del territorio, nel centro e non solo, e per questo Forza Italia è pienamente favorevole al ripristino dell’operazione Strade Sicure”, lo aggiunge Francesco Cappelli, coordinatore comunale di Forza Italia Prato.