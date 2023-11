Spediacci (Forza Italia): “Come Forza Italia abbiamo chiesto che anche la provincia di Massa-Carrara sia inserita nello stato di emergenza”

“Abbiamo avuto rassicurazioni dalla Regione e ringraziamo il Capogruppo Marco Stella per il lavoro fatto in Consiglio regionale affinché anche la nostra provincia sia ricompresa nello stato di emergenza nazionale”.

Così si esprime il Commissario provinciale di Forza Italia a Massa Carrara Gianenrico Spediacci sul quadro emergenziale successivo alle forti piogge dei giorni scorsi: ”Abbiamo avuto danni sia sulla costa apuana, sia nell’entroterra della Lunigiana: dalle mareggiate che hanno colpito il litorale erodendo lunghi tratti di costa, alle frane che hanno segnato le strade, soprattutto di montagna, rendendole in molti casi impercorribili. Il nostro è un territorio fragile che ha pagato l’ennesimo dazio al maltempo che ha colpito tutta la Toscana. Avendo subito tali disagi, occorre che ne sia tenuto conto”.

Spediacci richiama anche la Regione a fare il proprio dovere: “Deve raccogliere i dati che i territori apuani le hanno inviato e trasferirli al Governo per sottolineare la necessità dello stato di emergenza. Intanto noi ci siamo mossi con i nostri interlocutori, a partire dall’on. Bergamini, sempre disponibile a farsi carico delle nostre istanze, ascoltando i nostri Sindaci che sono operativi sul campo”.

Il commissario provinciale rimarca il ruolo di Forza Italia: “Stiamo facendo i fatti. Basti vedere l’intervento del Vicepresidente del Consiglio Tajani che, con il suo Ministero, per quanto di competenza del Ministero degli Affari Esteri, si è occupato di dare risposte all’export toscano con 100 milioni a fondo perduto e altre importanti forme di aiuto”.

Gianenrico Spediacci

Commissario provinciale Forza Italia