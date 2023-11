Alluvione Toscana, Stella (FI): “Governo ha stanziato fondi per popolazioni colpite. Ora la Regione faccia altrettanto”

“Approvati in aula miei odg su saldi anticipati in zone colpite, aggiornamento piano gestione rischio idrico e audizione Bottino in Commissione”

“Il governo è intervenuto celermente, è venuto con il presidente Tajani sui luoghi del disastro, stanziando subito 300 milioni per le imprese. Occorre che anche gli enti locali si muovano altrettanto celermente e crediamo che già dalla prossima settimana sarebbe opportuno che la Regione Toscana deliberasse di stanziare fondi dal suo bilancio per far fronte all’emergenza dell’alluvione che ha colpito la nostra regione in questi giorni. Sono soldi pubblici, che devono servire per contribuire ad aiutare le famiglie che hanno perso mobili, elettrodomestici e automobili a riacquistare i loro beni, e le imprese danneggiate a rimettersi in piedi”. Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

Nel pomeriggio, in aula, sono stati approvati tre ordini del giorno presentati da Forza Italia. “Uno dei questi atti – spiega Stella – chiede che il presidente della Giunta consenta alle attività commerciali nei territori alluvionati, in deroga alle disposizioni regionali, di fare vendite promozionali e saldi; è un modo per sostenere gli esercenti gravemente colpiti dall’accaduto. In un altro ordine del giorno, anch’esso approvato in aula, chiediamo che la Regione aggiorni il piano di gestione del rischio idrico. Infine, un terzo nostro documento approvato chiede che venga audito nella Commissione consiliare competente il presidente del Consorzio di bonifica del Medio Valdarno, Marco Bottino, affinché relazioni sull’accaduto e chiarisca il ruolo avuto dai Consorzi di Bonifica nel gestire gli argini di torrenti e fiumi”.