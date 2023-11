L’onorevole Chiara Tenerini nominata alla Commissione di Inchiesta per la Morte di David Rossi

“Soddisfatta per la nomina alla Commissione di Inchiesta per la Morte di David Rossi, ex dirigente del Monte dei Paschi di Siena. Ho accettato con grande senso di responsabilità questo incarico, impegnandomi a condurre un’indagine approfondita e imparziale.

Una dedizione costante che sarà focalizzata sulla ricerca della verità e sulla chiarezza dei fatti legati alla tragica scomparsa di David Rossi”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Tenerini, che aggiunge. “Intendo assicurare che la commissione svolga il suo compito in modo trasparente e professionale, contribuendo così alla ricostruzione degli eventi e alla giustizia. Ringrazio per la fiducia accordata e mi impegno a lavorare instancabilmente per fare luce su questo delicato e doloroso capitolo della storia finanziaria, rispettando la memoria di David Rossi, la fiducia dei cittadini e con rispetto verso la sua famiglia”.