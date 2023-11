Incontro all’assessorato regionale ai Trasporti sui ritardi dell’Sfm1 Mauro Fava (Forza Italia): “Si tratta di lavori fondamentali per ammodernare la linea, ma sono in via di ultimazione”

Il consigliere regionale Mauro Fava ha organizzato stamane, grazie alla disponibilità dell’assessore ai Trasporti Marco Gabusi, un incontro con il Comitato pendolari della Canavesana, in merito ai disagi patiti nelle ultime settimane. Alla riunione erano presenti i rappresentanti di Trenitalia, Rfi e Gtt.

“Comprendo le difficoltà sollevate dai pendolari, ma purtroppo i lavori che sono in corso sulla linea sono fondamentali per il suo ammodernamento e non possono essere rinviati – commenta Mauro Fava (Forza Italia) -. Gli operai di Gtt e Rfi stanno lavorando ogni notte per cercare di limitare al massimo la durata dei cantieri, ma bisogna essere chiari e onesti: si prevede di chiuderli verso la fine dell’anno. D’altro canto, se vogliamo collegamenti più rapidi e sicuri verso Torino, è un prezzo che dobbiamo pagare.

I rappresentanti delle Ferrovie ci hanno assicurato che stanno facendo il possibile per circoscrivere i disagi all’utenza, ma in certi casi è impossibile evitare l’insorgere di ritardi che coinvolgono le prime corse del mattino e poi si ripercuotono su tutti i convogli della giornata. Io stesso sono un fruitore dell’Sfm1 tutte le settimane e quindi devo fare i conti talvolta con i ritardi: dobbiamo avere pazienza, visto che si sta procedendo verso un miglioramento del servizio.

La notizia positiva è infatti rappresentata dal fatto che non appena saranno ultimati questa serie di lavori agli scambi e passaggi a livello della linea Rivarolo-Settimo, si comincerà con i lavori per l’elettrificazione della tratta Rivarolo-Pont. A fine 2025 potremo contare di nuovo sul collegamento ferroviario fino a Pont e su treni più rapidi e sicuri, grazie all’implementazione del sistema di controllo elettronico Scmt. Senza contare l’introduzione via via di nuovi treni come previsto dal contratto di servizio con Trenitalia”.

Un invito alla pazienza che è stato raccolto dai rappresentanti del Comitato pendolari Rosanna Fina, Mimmo Fici e Roberta Crosa: “Dobbiamo pazientare fino alla fine dell’anno – commenta – Del resto, si tratta di lavori anche per la messa in sicurezza di alcuni tratti della linea che sono potenzialmente pericolosi. Siamo soddisfatti per la convocazione della riunione in tempi brevi. Un ringraziamento particolare va al consigliere Fava per l’attenzione che presta ai nostri problemi e alle nostre richieste”.

Sulla necessità di ripristinare al più presto la linea ferroviaria tra Rivarolo e Pont è intervenuta invece la rappresentante cuorgnatese dei pendolari, Patrizia Ciochetti: “Il servizio effettuato con i bus non è adeguato, soprattutto per gli utenti delle valli. Speriamo che i tempi di realizzo siano mantenuti, perché i disagi sopportati sono tanti”.