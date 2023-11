Roberto Sbraglia (FI): “Migliorare la manutenzione delle scuole superiori dell’area pisana”

Come tutti noi sappiamo, le scuole pisane superiori sono state costruite da molti anni e sono spesso gestite, nella loro manutenzione, dalla Provincia di Pisa, Ente che sovraintende ed ha la responsabilità delle molte strade provinciali e delle molte scuole superiori dell’area pisana. Per noi, la crescita e l’apprendimento in un ambiente sano, confortevole e sicuro dovrebbe essere un diritto di ogni studente, eppure anche in un recentissimo passato è emersa l’estrema carenza di aule e della necessità di avere orari e ambienti non consoni poiché le aule erano insufficienti a molte delle classi degli istituti superiori. Ultima notizia che ci è giunta e che ci rattrista profondamente è stata addirittura quella per cui alcune classi delle superiori svolgono le loro lezioni nell’aula magna. Il caso per noi in esame è del Liceo Carducci di Pisa. Un’aula di grande dimensione, l’aula magna, deve sopperire alla mancanza di aule ordinarie e alla mancata risoluzione della problematica da parte dell’Ente Provinciale. Curioso e contestabile però che in questa struttura, la manutenzione sia per noi insufficiente e piova addirittura dalle finestre che non sono più in grado di proteggere gli studenti e gli insegnanti dal caldo, dalla pioggia e dal freddo ed addirittura sembrerebbe non possano essere adeguatamente e correttamente chiuse. Noi del gruppo consiliare di “Insieme per la Provincia di Pisa” riteniamo questo un fatto politicamente grave ma ovviamente risolvibile, perché significa non fornire un ambiente adeguato alle nuove generazioni e ai loro insegnanti, per poter apprendere in serenità e vivere in un ambiente sano e caldo. Per questo motivo abbiamo deciso di presentare una interrogazione in Provincia per capire come e quando si intenda risolvere alla problematica segnalata e consentire agli studenti e agli insegnanti di poter svolgere adeguatamente le loro lezioni. Continueremo a tenere aggiornata la cittadinanza.

Roberto Sbragia consigliere provinciale Forza Italia Pisa