Sanità in Toscana, Stella (FI): “Preventivo 2023 era in pari anche senza payback. Da Pd aumento record tasse”

“Non c’è Regione in Italia che, in assenza del payback, abbia alzato l’Irpef. Nessuna Regione ha addotto motivazioni simili”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, intervenendo in aula, dove è in corso la discussione sul bilancio. “La lettura vera – ha spiegato Stella – deve essere fatta col bilancio preventivo del 2023, non con quello del 2024. L’analisi sostanziale del maxi emendamento che il Presidente Giani inserisce nel preventivo del 2024 sta nel 2023. Ma com’è possibile che nel bilancio preventivo del 2023 vi sia stato un pareggio di bilancio, e che oggi ci troviamo a fare un emendamento per il 2023 da più di 200 milioni di euro? E’ che nel 2023 non era contenuto il payback”.

“Il pareggio di bilancio – ha proseguito Stella – era raggiunto senza il payback, senza tenere in considerazione quell’aspetto neanche nella parte narrativa e che oggi viene invece sottolineato, portato all’attenzione di tutti ed è il motivo per il quale si introduce dentro il maxiemendamento più tasse per tutti. Ma se lì quei 200 milioni o più di payback non c’erano, com’è stato possibile raggiungere il pareggio? Questa curiosità me la toglierò nel bilancio consuntivo. Cos’è successo che ha modificato quel lavoro fatto dalla Giunta e dagli uffici nel modulare le voci di entrata di spesa nel preventivo 2023?”, ha concluso il capogruppo di Forza Italia, che ha poi sottolineato come !questo aumento è un record negativo per la Toscana, in Lombardia l’aliquota Irpef è progressiva ed è la metà della nostra”.