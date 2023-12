Mastrini contro l’aumento dell’Irpef regionale: “Aumentare le tasse e tagliare i servizi in Lunigiana è inaccettabile”.

“Regione Toscana, nei mesi scorsi, ha tagliato i servizi sanitari in Lunigiana e adesso aumenta le tasse”. Lo afferma in una nota il Sindaco di Tresana e responsabile organizzazione di Forza Italia in Toscana, Matteo Mastrini. “Ci hanno appena privati di due ambulanze medicalizzate, la guardia medica è ai minimi storici e nonostante questo Giani adesso aumentano l’Irpef oltre il 3%”. Il Sindaco di Tresana sottolinea l’incoerenza di una norma che “contemporaneamente aumenta la fiscalità senza erogare nuovi servizi e va a colpire non i ricchi, ma il ceto medio”. Nel merito Mastrini precisa che “la misura inciderà più sulla fascia fra i 28.000 e i 50.000 euro di reddito annuo che su quella superiore ai 50.000” dimostrando anche “la mancanza di qualsiasi criterio di progressività”. Arriveranno così alla Regione 200 milioni di extra gettito che, secondo l’Assessore alla Salute Simone Bezzini, serviranno a coprire il buco in sanità, ma anche su questo il Sindaco di Tresana non ci vede chiaro: “Se è così Bezzini spieghi perchè non ha impedito, in queste settimane, l’aumento dello stipendio del Direttore del suo assessorato da 130 a 150.000 euro.. Penso anche che qualsiasi amministrazione, prima di chiedere un simile sacrificio ai cittadini, dovrebbe pensare a tagliare le spese con interventi di razionalizzazione. Invece in Toscana si fa esattamente il contrario”.