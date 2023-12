Toscana, Bergamini-Mazzetti-Tenerini (FI): “Pd aumenta addizionale Irpef, stangata da 200 mln €”

“Una mazzata da 360 euro per le famiglie. Andavano tagliati sprechi e spese clientelari in sanità”

Un’altra stangata si abbatte sui toscani. Il Pd ha infatti votato l’aumento di 200 milioni di euro dell’addizionale Irpef deciso dal governatore Eugenio Giani, per coprire in parte i 400 milioni di euro di sforamento del bilancio della sanità toscana. Una mazzata che va a colpire i cittadini di reddito superiore ai 28.000 euro e che andrà a pesare per oltre 360 euro sul bilancio annuo delle famiglie toscane”. Lo dichiarano le deputate toscane di Forza Italia, Deborah Bergamini, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini, a seguito dell’approvazione del bilancio della Regione Toscana.

“In questi anni il Pd e la sinistra hanno accumulato un debito gigantesco in sanità, e ora – osservano – provano a rimediare usando il solito metodo, ovvero aumentare il prelievo fiscale, invece di tagliare le spese clientelari e improduttive. Giani e il Pd hanno provato a dare la colpa al mancato arrivo del payback, ma non c’è nessuna Regione in Italia che, in assenza del payback, abbia alzato l’Irpef. Ancora una volta la Toscana a guida Pd raggiunge il record di pressione fiscale, con la complicità degli alleati di Italia Viva, che invece di votare contro come avevano promesso, sono pilatescamente usciti dall’aula”.