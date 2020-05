Regione, Forza Italia Piemonte: la Giunta Cirio risponde con i fatti ai tanti annunci non mantenuti dal Governo

“Il ‘Bonus Piemonte’, cioè 2.500 euro a fondo perduto per commercianti e artigiani che devono affrontare la ripartenza di attività, è la risposta concreta che la Giunta Cirio e il centrodestra danno ai tanti, troppi annunci, non mantenuti dal Governo nazionale. Siamo sabaudi e quindi lavoriamo senza parlare, ma se i risultati alla fine sono questi: mentre migliaia di imprese aspettano ancora i soldi promessi da Conte e dal Governo M5s-PD, il Piemonte assicura, senza lungaggini burocratiche e dopo aver concertato nel silenzio la misura con le associazioni di categoria, una iniezione di liquidità e di fiducia a tutte quelle categorie produttive che sono state pesantemente colpite dalla crisi conseguente al lockdown e che rischiavano di rimanere sole. Si tratta anche di una risposta a chi anche, tra gli amici, si era lamentato di un presidente con poco coraggio. Un conto è essere cauti per tutelare la salute dei più fragili, un altro quello di avere la forza di mettere in piedi una misura come il ‘Bonus Piemonte’ seppure con i problemi di bilancio ereditati che tutti conosciamo. In questo provvedimento si vede finalmente l’impronta di Forza Italia visto che dà voce a tutti quei cittadini che mettono al centro della loro vita il fare, assicurando a proprie spese il lavoro per sé e per gli altri”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte e i deputati Roberto Rosso, Roberto Pella e Diego Sozzani vicecoordinatori regionali per il partito.

