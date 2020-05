Piemonte, Porchietto e Giacometto (FI): Cirio e Piemonte dimostrano differenza tra politica e attendismo

“Regione Piemonte, accogliendo la concreta e utile proposta di Rete Imprese Italia, ha stanziato 88 milioni a fondo perduto per il “Bonus Piemonte”. Soldi che andranno direttamente e senza complessi iter burocratici nelle tasche di commercianti e artigiani. Si tratta di cifre che possono rappresentare un aiuto reale, tra i 2000 e i 2500 euro ad esercizio. Basterà rispondere ad una mail PEC per vedersi assicurato il contributo. Così si comporta la politica, agendo con coraggio e capacità di ascolto delle rappresentanze di categoria. Il Governo, che ci delizia ogni giorno con click day, richieste di atti d’amore e una confusione generale ormai ben aldilà di ogni soglia di possibile sopportazione, prenda esempio dal Presidente Cirio e dal Piemonte. E magari, sia questa l’occasione per smetterla di scaricare accuse sulle Regioni che, nonostante le difficoltà, provano a rendersi utili per le imprese e il tessuto economico.” Lo dichiarano i deputati Claudia Porchietto, responsabile del Dipartimento Attività Produttive di Forza Italia e Carlo Giacometto, responsabile del dipartimento Bilancio e Finanze di Forza Italia in Piemonte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...