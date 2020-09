REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “SE VINCIAMO IN TOSCANA GOVERNO A CASA. BIFFONI? A PRATO HA VINTO PER COLPA NOSTRA, LORO NON SONO BRAVI”

“Se vinciamo e cambiamo la Toscana Giuseppe Conte con il suo governo va a casa. Non resisteranno alla nostra vittoria in Toscana. La Toscana è la cassaforte dei consensi del Pd. Abbiamo un’occasione storica e anche una grande responsabilità: cambiare faccia alla Toscana. Dobbiamo impegnarci tutti i giorni. Qui a Prato Biffoni ha vinto per colpa nostra. Quando la sinistra vince è per nostro demerito perché loro non sono bravi”.

Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, questo pomeriggio a Prato per la presentazione dei candidati azzurri in quel collegio alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre.