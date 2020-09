REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “BERLUSCONI UNICO LEADER NAZIONALE CHE HA LAVORATO E DATO LAVORO A MIGLIAIA DI PERSONE”

“Chi inventa soluzioni vuote non ha mai visto la realtà da dentro, ma solo da fuori. Io ricordo che Silvio Berlusconi è l’unico leader politico in tutto l’arco costituzionale, da Leu fino a Fratelli d’Italia, ha lavorato, ha un’azienda e dà lavoro a migliaia di persone. Gli altri il lavoro glielo dà il parlamento. Non hanno mestiere. Ma guardate che il lavoro, quello vero di tutti i giorni in cui si produce, dà la libertà di essere un cittadino vero. Autentico. Che paga i contributi e interloquisce con le istituzioni”.

Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, questo pomeriggio a Prato per la presentazione dei candidati azzurri in quel collegio alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre.