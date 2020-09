REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “RESTITUIRE DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO, OGGI ENTI LOCALI CONDIZIONATI DAL CENTRALISMO DI SINISTRA”

“In questa regione il decentramento amministrativo non esiste. Rossi e Giani perseguono il centralismo istituzionale, condizionando addirittura i Comuni nella gestione delle loro competenze sui loro territori. Accade nell’urbanistica come nei rifiuti, con l’allucinante obbligo di aderire a realtà comprensoriali che sono cassaforte del Partito Democratico. Non sto a dire se è gestita bene o male, ci penseranno altri. Ma tutto questo, così come le nomine e l’universo della governance, è condizionato. Ambiente, rifiuti, turismo, la questione industriale e infrastrutturale… Avete sentito parlare di questi temi? No: perché non sanno cosa dire. E noi entreremo in questa campagna elettorale con la nostra competenza a parlare di questi temi che sono i nostri temi”.

Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, questo pomeriggio a Prato per la presentazione dei candidati azzurri in quel collegio alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre.