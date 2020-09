REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “RIFORMA SANITA’ 2015 DA CANCELLARE. PER FARE 7 ESAMI SERVE SETTIMANA DI FERIE, QUANDO LO RACCONTO A ROMA NON MI CREDE NESSUNO”

“Se lo racconto ai miei colleghi a Roma e che magari vivono in Veneto o in Lombardia non mi crede nessuno che in Toscana, con le grandi Asl volute da Pd e renziani nel 2015, se devi fare sette esami o visite devi da prendere una settimana di ferie perché dalla Lunigiana rischi di essere indirizzato all’Elba o viceversa. Quella riforma va cancellata. E la costruzione dei quattro nuovi ospedali? Folli, piccoli, senza medicina generalista…”: così il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, a margine di una delle iniziative elettorali che oggi lo vedono insieme al vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, e al capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti in varie città della Toscana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...