REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “LIVORNO CITTA’ TRA PIU’ CONTENDIBILI. SE LIVORNESI SCELTO NOGARIN, POSSONO SCEGLIERE CHIUNQUE”

“Forse a voi parrà strano, ma vi dico che Livorno in Toscana è tra le città più contendibili. Se i livornesi sono stati in grado di scegliere per sindaco Filippo Nogarin, significa che possono votare chiunque. Purtroppo sono tornati a sinistra, ma queste regionali sono il punto di partenza per ricostruire un’alternativa credibile per questa città. Non è pensabile né accettabile, talvolta incomprensibile il motivo per cui una città come questa non debba essere guidata dal centrodestra. Possibilmente da un’amministrazione a guida Forza Italia. Siamo sicuramente quelli da considerare i più affidabili”: lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, questo pomeriggio a Livorno insieme al vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, per presentare i candidati di Forza Italia in quel collegio alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

