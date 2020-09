REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “NON SOLDI A PIOGGIA MA SEMPLIFICAZIONE, QUESTO SERVE ALLA TOSCANA SU RIFIUTI, SANITA’, URBANISTICA, TURISMO E TRASPORTI”

“Noi non abbiamo necessità di quattrini a pioggia. Abbiamo la necessità di semplificare, di avere un sistema rifiuti toscano che non sia la cassaforte del Pd che a Livorno è centrale, di abbattere la quantità di pratiche edilizie… come facciamo a smontare questo sistema? Vincendo le elezioni regionali e portando in Regione un numero tale di consiglieri da poter condizionare le politiche del centrodestra portando avanti quelle di Forza Italia. La signora Maria vuole sapere quanto spenderà di Tari e perché, se sarà sostenuta nella gestione familiare dei suoi anziani… cose concrete. Noi le abbiamo”: lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, questo pomeriggio a Livorno insieme al vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, per presentare i candidati di Forza Italia in quel collegio alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

