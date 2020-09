REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “OTTOBRE NERO PER IL SISTEMA NAVIGAZIONE, A RISCHIO 5MILA POSTI MA LA SINISTRA NON LO DICE”

“C’è tutto il sistema della navigazione, con la vicenda Moby-Onorato e il concordato in bianco. Sono 5mila i lavoratori a rischio. Non ne sta parlando nessuno. Sentite la sinistra parlare di questo tema? No. Perché noi lo poniamo? Perché noi siamo imprenditori e sappiamo che al 31 ottobre il problema si porrà da sé. E sarà crisi occupazionale diretta e per l’indotto. Sia chiaro: se domani Moby e Tirrenia mettessero a casa 5mila persone non è che il trasporto marittimo finisce. C’è una tale quantità di vettori marittimi da poter sostituire i trasporti in quelle tratte con compagnie subentranti. Il problema è che saranno a casa 5mila persone, non i collegamenti”.

Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, questo pomeriggio a Livorno insieme al vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, per presentare i candidati di Forza Italia in quel collegio alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.