REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “FORZA ITALIA UNICA A BATTERSI PER FORZE DELL’ORDINE”

“L’unica forza politica a battersi per le forze dell’ordine è Forza Italia. Non solo polizia e carabinieri, ma anche le polizie locali e i vigili del fuoco. Ci battiamo per una corretta equiparazione degli stipendi e per un riconoscimento dell’impegno di quanti quotidianamente garantiscono la sicurezza dei nostri territori. Forza Italia è una forza di libertà, una forza d’ordine, una forza di sicurezza, una forza di rispetto verso coloro che ogni giorno mettono a repentaglio la loro vita per salvare le nostre”.

Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, questo pomeriggio a Livorno insieme al vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, per presentare i candidati di Forza Italia in quel collegio alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.