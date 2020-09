REGIONALI TOSCANA, TAJANI (FI): “COL MES SANITA’ IN TOSCANA 2 MLD 330 MLN PER SANITA’ DIRETTA E INDIRETTA. INVECE GOVERNO LITIGIOSO CONTINUA A NON VOLERLI”

“Al governo non hanno voluto prendere i soldi del Mes sanità. Ammontano a 37/38 miliardi complessivi di cui alla Toscana andrebbero 2 miliardi e 330 milioni a costo zero per interventi diretti e indiretti sulla sanità. E quindi si sarebbero potuti utilizzare anche per le scuole, per il trasporto scolastico… Livorno e la provincia di Livorno testimoniano l’incapacità di saper organizzare un sistema sanitario di prossimità che tuteli la salute dei cittadini in un momento particolarmente difficile per il nostro paese. Non ci volevano né Churchill né Einstein per capire che c’era il rischio di un ritorno del coronavirus e che si sarebbero dovute riaprire le scuole. Ma al governo non si sono preparati. Hanno litigato, continuano a fare confusione. Noi al contrario avevamo avanzato delle proposte, come un accordo con le scuole non statali per avere più spazi: significava aiutare le famiglie sia per quanto riguarda gli ingressi che gli orari. Non hanno voluto”. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, questo pomeriggio a Livorno insieme al senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, per presentare i candidati di Forza Italia in quel collegio alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...