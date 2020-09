REGIONALI TOSCANA, TAJANI (FI): “NON POSSIAMO PERMETTERCI DI PERDERE PRODUZIONE ACCIAIO A PIOMBINO”

“A Piombino non possiamo permetterci di perdere la produzione di acciaio. Noi ci siamo sempre battuti perché il nostro paese potesse continuare ad essere uno dei principali produttori di acciaio perché senza industria e senza impresa non si crea lavoro. Ci stiamo battendo per tutte le realtà siderurgiche che creano occupazione. Tutti siamo preoccupati per l’inquinamento, ma si può produrre acciaio a basse emissioni. L’Europa deve difendere la produzione di acciaio contro la concorrenza sleale dei mercati orientali. Noi abbiamo dato norme europee che hanno permesso all’industria italiana ed europea di difendersi da questa azione. Non possiamo dimenticare quanto sia fondamentale la difesa delle acciaierie di Piombino”. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, questo pomeriggio a Livorno e a Piombino insieme al senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, per presentare i candidati di Forza Italia in quel collegio alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

