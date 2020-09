REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “FORZA ITALIA PUNTO DI RIFERIMENTO PER I MODERATI. EQUILIBRIO E DETERMINAZIONE CI DISTINGUONO”

“Il movimento politico di Forza Italia è l’unico il cui leader è stato prima cancellato dal Senato e poi cacciato dalla politica attiva. Su tutto il territorio fino a oggi ci ha tirato Silvio Berlusconi, oggi spetta a noi avere la voglia di tirare per mantenere questo contenitore importante, necessario, che ha una tradizione laica, socialista, democristiana, repubblicana, socialdemocratica… quel mondo lì. Quelle persone lì che in Forza Italia trovavano il loro punto di riferimento e che in molte oggi non vanno a votare. Non votano la sinistra che non ha mantenuto nemmeno una parola data, ma nemmeno a destra. Il nostro compito è tornare punto di riferimento. Moderati, con l’equilibrio e determinazione che ci distinguono. Dove abbiamo governato abbiamo ottenuto risultati importanti senza prendere a calci nessuno, senza urlare e senza suonare i campanelli”: lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, ad Aulla durante l’incontro con gli elettori e i simpatizzanti insieme al sindaco di Tresana Matteo Mastrini e agli altri candidati di Forza Italia in quel collegio alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

