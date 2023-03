Rai, Rosso (FI): ringrazio per incarico in Commissione di Vigilanza RAI il presidente Berlusconi

“Ringrazio il presidente Berlusconi e i vertici del partito per avermi selezionato insieme ai colleghi Dalla Chiesa, Gasparri e Orsini per rappresentare Forza Italia per la Commissione Vigilanza Rai. Si tratta di un onore dopo tanti anni spesi nell’ambito della comunicazione ma anche e soprattutto un onere visto che è sempre più importante monitorare l’attività del servizio televisivo e radiofonico nazionale e pubblico in modo da garantire un servizio realmente al servizio dei cittadini”. Ad affermarlo il senatore Roberto Rosso, vicecoordinatore regionale degli azzurri e capogruppo nelle Commissioni Telecomunicazioni e Cultura per Forza Italia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...