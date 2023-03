Sport, Ruzzola (FI): al via il bando regionale a sostegno delle bocciofile piemontesi

“Siamo estremamente soddisfatti di annunciare la pubblicazione del bando da 500mila euro per la concessione di contributi straordinari a sostegno delle spese di gestione delle bocciofile del Piemonte relative al periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di una misura che abbiamo proposto e fortemente sostenuto come Forza Italia vista l’importanza di queste realtà per i Comuni, in particolare quelli piccoli. Centri che hanno subito fortemente gli effetti della pandemia vedendo ridurre la propria attività e quindi anche gli incassi” ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola con i consiglieri Biletta, Fava e Graglia.

La Misura Straordinaria, facente parte degli interventi previsti nel ‘Riparti Piemonte’ (consultabile cliccando qui), riconosce per l’anno 2023, a favore dei soggetti gestori di bocciofile, di proprietà pubblica o privata, ubicati in Piemonte, la concessione di un contributo straordinario finalizzato al parziale ristoro dei costi di gestione, in particolare quelli energetici, dai medesimi sostenuti durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 gennaio 2020-31 marzo 2022). Possono partecipare tutti i soggetti gestori di impianti sportivi per il gioco delle bocce ubicati in Piemonte affiliati alla Federazione Italiana Bocce o agli Enti di promozione sportiva, che siano stati aperti negli anni 2021 e 2022 e che siano tuttora gestori di tali impianti (alla data di presentazione della domanda), aventi le seguenti forme giuridiche: Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD); Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e Società Operaie di Mutuo Soccorso (SOMS).

“Come per gli impianti natatori abbiamo fortemente voluto un sostegno per tutti quei soggetti che non sono hanno ricevuto sostegni nazionali. Ancora una volta il Piemonte ha dimostrato di tentare di non lasciare nessuna realtà indietro. E lo fa grazie a Forza Italia sempre sensibile alle problematiche di chi produce e lavora”. Conclude Ruzzola.