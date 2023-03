Casa Green, Rosso (FI): bene Pichetto, Direttiva Ue inapplicabile

“La direttiva europea sulle case green, per come è concepita, non tiene conto delle peculiarità del panorama nazionale e rischia di trasformarsi in una pesante zavorra economica per tantissimi cittadini italiani. Noi non possiamo permetterlo. Il centrodestra è unito nella difesa di un bene intoccabile come la casa“. Lo dichiara in una nota il senatore e responsabile Casa di Forza Italia, Roberto Rosso.

“Bene ha fatto il ministro Gilberto Pichetto a chiarire che porteremo avanti, senza se e senza ma, la nostra battaglia a difesa dell’interesse nazionale. Forza Italia, da sempre impegnata con il presidente Berlusconi a proteggere gli interessi di cittadini e imprese, lavorerà per in tutte le sedi istituzionali per modificare una direttiva che, al momento, è totalmente inapplicabile“, conclude.