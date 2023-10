Rai, Forza Italia: nostro contributo incentrato su ruolo modernizzazione

“Il gruppo di Forza Italia in commissione parlamentare di vigilanza Rai ha dato un contributo importante al parere sul nuovo Contratto di servizio della Rai che è stato approvato dalla commissione. Siamo intervenuti su temi di grande rilevanza sociale, per chiedere maggiore tutela dei minori e anche un’attenzione agli adolescenti, a cui rivolgere un’apposita programmazione. Abbiamo chiesto ed ottenuto di ampliare l’offerta informativa sui pericoli causati dalle droghe e da ogni forma di dipendenza. Abbiamo sottolineato la rilevanza di contenuti dedicati alla famiglia e alla solitudine di molti anziani. Spesso, per loro, la televisione e’ l’unica compagnia che hanno. Abbiamo sottolineato la necessità di un contributo ulteriore da parte della Rai alla alfabetizzazione digitale degli italiani, anche con attenzione ai meno giovani. Abbiamo chiesto ed ottenuto che fossero valorizzate le sedi regionali e la professionalità di tutti gli operatori, l’attenzione alle comunità locali. E abbiamo ottenuto che venga dedicata una diversa e maggiore attenzione ai lavori parlamentari. Il potenziamento di RaiPlay, la sperimentazione di nuove tecnologie, una maggiore attenzione all’interconnessione totale tra segnale digitale e internet e una maggiore copertura del segnale Rai su tutto il territorio sono state altre esigenze da noi sottolineate. Abbiamo fatto tesoro di molte osservazioni che sono entrate nel parere dopo le tante sollecitazioni delle associazioni che tutelano la famiglia, i minori e le persone con diversa abilità. Il confronto è stato attento. Si è protratto per molti mesi, si è aperto all’ascolto di decine e decine di realtà del Paese. Nulla è stato trascurato, la nostra partecipazione è stata attenta, intensa sul piano dei contenuti e sempre incentrata sul ruolo di modernizzazione di servizio pubblico che la Rai deve svolgere a tutela della democrazia, del pluralismo e della dignità della persona. Il nostro voto, quindi, a favore del parere è stato convinto e ringraziamo la presidenza della commissione e i relatori per come i lavori si sono sviluppati nell’arco di questo Intenso periodo di confronto“. Lo dichiarano il capogruppo in commissione di Vigilanza Rai, Roberto Rosso, e i membri della commissione Maurizio Gasparri, Rita Dalla Chiesa e Andrea Orsini.