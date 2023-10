“Forza Italia soddisfatta per i passi avanti della Cittadella giudiziaria “

Forza Italia Umbria, nella occasione della visita del Ministro alla Giustizia Carlo Nordio, esprime soddisfazione per il percorso svolto per la realizzazione della Cittadella giudiziaria: una strada lunga, che ha visto l’impegno corale del Sindaco della Città , della Regione dell’Umbria, degli uffici giudiziari di Perugia, dell’ordine degli Avvocati, del Ministero della Giustizia e della Agenzia del Demanio.

Gli attori da ringraziare sono tanti, ma in particolare Forza Italia vuole ricordare l’impegno in prima linea, e fin dalla passata legislatura, dell’attuale Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, di Andrea Romizi, Sindaco di Perugia e Coordinatore regionale, della Senatrice perugina Fiammetta Modena.

Oggi, dopo la Conferenza permanente del Circondario di Perugia del 7 settembre, il progetto ha preso definitivamente corpo, con il reperimento di tutti gli spazi necessari: Uffici di accesso al pubblico, Uffici amministravi, Procura, Tribunale civile e penale, Giudice di Pace, Tribunale di Sorveglianza, Unep, Ordine degli avvocati. Non sarà un mero intervento di ristrutturazione, ma di rigenerazione urbana che restituisce alla città di Perugia l’ex carcere maschile, il padiglione paradiso e l’ex carcere femminile con ampli spazi di verde e di vivibilità complessa della intera zona interessata.

L’Agenzia del Demanio è fortemente impegnata per la verifica del progetto in previsione della conferenza dei servizi, prevista per la fine di questo mese di ottobre e la pubblicazione del bando a marzo 2024: la Cittadella di Perugia è infatti inserita nei Parchi della Giustizia e nel sito della Agenzia si trova della sintesi del lavoro in atto:

Un luogo di detenzione che diventa un simbolo urbano di legalità: questo l’obiettivo del processo di riqualificazione che coinvolge due importanti immobili storici a Perugia.