PENSIONI: PIANETTA (FI): “SITUAZIONE INSOSTENIBILE, IL GOVERNO INTERVENGA SUBITO SULLE RIVALUTAZIONI DELLE PENSIONI”

”Il costo della vita aumenta; il “carrello della spesa” supera l’inflazione che si attesta intorno al 10%.

Una situazione insostenibile per i pensionati e per le loro famiglie.

Il Governo intervenga subito rivalutando le pensioni secondo gli scaglioni in atto”.

È quanto chiede Forza Italia con il Coordinatore Nazionale dei SENIORES del partito Forza Italia, Enrico Pianetta che lancia un monito al governo: ”non si comporti come i governi da Monti a Conte che hanno sottratto la perequazione ai pensionati determinando un danno irreversibile per tutta la vita del pensionato”.

”Nell’ attesa del governo di centrodestra – è l’auspicio dell’esponente azzurro – che innalzerà le pensioni minime a 1.000 euro al mese, è urgente che il governo riduca il reddito di cittadinanza a chi può lavorare e rispetti e riconosca le fatiche e le contribuzioni di chi ha lavorato e faticato per il bene del nostro paese consentendo loro di vivere con dignità. Una misura – conclude Enrico Pianetta – di civiltà e giustizia per i pensionati”.

