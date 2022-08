Zangrillo (FI): Carfagna che dà lezioni di economia a Berlusconi supera ampiamente il senso del ridicolo

“Il ministro Carfagna (parlamentare e ministro della Repubblica grazie ai voti di Forza Italia) invita il Presidente Berlusconi a guardare i dati dell’economia e, alla luce di ciò, domandarsi se non fosse il caso di garantire ad ogni costo la fine naturale della legislatura. Mara Carfagna che dà lezioni di economia a Berlusconi è oltre il ridicolo, ma ancora più grottesco è che lo faccia dal pulpito di una coalizione approntata ad uso e consumo elettorale, dove convivono progressisti da salotto, comunisti convinti e sedicenti centristi in cerca di poltrona pronti ad accordarsi con chiunque”. Ad affermarlo il deputato Paolo Zangrillo, coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte.

