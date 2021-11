Pella (FI): “Se il tessile-abbigliamento saprà fare sistema, molto valore aggiunto per il Paese”

“Partecipando oggi all’evento di presentazione dell’Associazione Sistema Moda Italia, guidata dal Presidente Sergio Tamborini, é emerso con evidente chiarezza che se il tessile-abbigliamento saprà fare sistema, il Paese non potrà che trarne massimo valore aggiunto in termini sia di accrescimento della reputazione internazionale sia di crescita dei territori che, da sempre, come il biellese, ne fanno la propria vocazione di sviluppo.

Forza Italia, da sempre vicina alle istanze di imprese e territori, sostiene continuamente tale percorso ed é disponibile alla più fattiva convergenza rispetto alle esigenze di breve e medio periodo manifestate. Grazie a un mio intervento nella Legge di Bilancio 2021, per esempio, un anno fa sono stati stanziati 15 milioni per progetti di sviluppo del tessile, in ottica di sostenibilità e innovazione creativa della filiera: gli strumenti attuativi saranno presto adottati dal Ministero per poter dare seguito agli obiettivi che ci poniamo.

Nella giornata odierna, la discussione inerente le misure per far fronte all’emergenza, che ha causato per il settore una perdita di fatturato pari al 20% e una ripresa ad oggi ancora rallentata, ha riguardato il provvedimento fortemente sostenuto da Forza Italia sulla cassa integrazione fino a fine anno. Accanto a questo, si é aperto il confronto sulle proposte per il futuro che ha trovato ampio spazio e che farà ritrovare competitività al settore, riguardando un rafforzamento della promozione nazionale e internazionale, della formazione e della riqualificazione delle risorse umane, di investimenti in ricerca”. A sostenerlo l’On. Roberto Pella, capogruppo in Commissione Bilancio per Forza Italia.