Forza Italia Piemonte: “Impegno Forza Italia porta al riconoscimento identità e necessità piccoli comuni”

“Vogliamo complementarci con il collega Roberto Pella per il grande risultato ottenuto oggi con l’approvazione della legge sui comuni di minori dimensioni. Forza Italia da sempre dimostra la propria vicinanza e la massima attenzione nei confronti dei territori e dei suoi amministratori, a partire dai Sindaci, il volto più prossimo ai cittadini e l’interfaccia di imprese e famiglie”. Ad affermarlo il coordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte Paolo Zangrillo e i suoi vice Roberto Rosso e Diego Sozzani.

“La Legge Pella va nella direzione di riconoscere, finalmente, l’identità propria dei piccoli comuni e delle loro esigenze gestionali: non era più accettabile, infatti, che un comune al di sotto dei cinquemila abitanti avesse le stesse regole e gli stessi obblighi di adempimento normativo delle grandi città o della capitale. In questo modo liberiamo risorse e competenze per essere più pronti e più efficaci di fronte alla grande sfida che ci attende con il PNRR: occorre più coesione territoriale e una visione di sistema Paese organica per uno sviluppo realmente sostenibile. E questo ruolo lo potranno svolgere solo insieme, piccoli comuni a fianco delle città e dei centri medi.

Inoltre, se guardiamo alle ultime tornate elettorali, l’aggravarsi delle oggettive difficoltà nel reperire candidati a primo cittadino nei Comuni più piccoli trova ora una prima risposta concreta da parte del legislatore: i cittadini elettori devono poter indicare il proprio e più diretto rappresentante senza limiti temporali, come per ogni altra carica elettiva regionale e nazionale.

Il traguardo raggiunto oggi sarà particolarmente significativo per la nostra Regione, in cui i piccoli comuni sono 1.045 su 1.181, rappresentando l’88,5% del totale, e avrà un impatto positivo sulla gestione ordinaria dell’ente, sull’allargamento della partecipazione e sull’accrescimento della fiducia rispetto al superamento di divari che sembravano, fino a ieri, invalicabili”. Concludono i deputati piemontesi azzurri.