Paolo Barelli: “Con l’approvazione da parte del governo del premierato manteniamo l’impegno preso”

“Con l’approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge costituzionale sul premierato, manteniamo un impegno preso in campagna elettorale. Daremo al Paese stabilita’ e agli elettori la garanzia che le loro scelte saranno davvero rispettate. Il trasformismo troppo spesso ha causato ribaltoni e governi non votati dagli italiani”. Lo scrive in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di FORZA ITALIA. “Un passo avanti fondamentale per la storia del nostro Paese – prosegue – che apre le porte alla Terza Repubblica, una riforma che modernizzera’ le nostre istituzioni. Ringrazio il ministro Casellati per il prezioso lavoro di sintesi che ha portato avanti. Auspico un confronto costruttivo anche con le opposizioni, affinche’ si giunga a una riforma il piu’ condivisa possibile, come conviene a un tema cosi’ delicato. Il centrodestra di governo, ancora una volta, ha dimostrato di essere credibile e determinato a lavorare per il bene del Paese”, conclude.