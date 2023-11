Alluvione Toscana, Stella (FI): “Perché è stata data allerta arancione e non rossa?

“Come mai la Protezione Civile regionale ha dato l’allerta meteo arancione, quando invece si è reso evidente con i fatti che l’allerta era, purtroppo, da codice rosso? E’ una spiegazione che esigiamo, dobbiamo capire se ci sono stati sbagli e di chi sono le responsabilità. Per questo chiediamo che l’assessore regionale all’Ambiente, Monia Monni, martedì ci relazioni in Aula”. Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“In Toscana non pioveva così forte da 50 anni, hanno accertato i meteorologi: come sia stato possibile emettere un’allerta arancione e non rossa, è una spiegazione che esigiamo dalla Protezione Civile regionale”, aggiunge Stella, che chiede anche di “verificare il funzionamento del sistema di Alert telefonica ai cittadini. Diverse persone a Campi e a Prato ci hanno segnalato – spiega Stella – di non aver ricevuto alcuna telefonata, o in qualche caso di averla ricevuta solo nei giorni precedenti, ma con segnalazione di allerta arancione”.