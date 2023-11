Prato – “Tra i tanti danneggiati dalla drammatica ondata di maltempo, oltre alle aziende che fanno grande Prato, ci sono anche le nostre società sportive, da sempre costrette a operare in condizioni difficili. Gli impianti sono una cronica carenza del territorio; i costi energetici alle stelle oltre alle chiusure per il COVID hanno già colpito duramente le società sportive. Ora il maltempo rischia di essere il colpo definitivo. Forza Italia chiederà un intervento da parte delle istituzioni affinché siano individuati sostegni adeguati per le società sportive dilettantistiche che hanno campi e impianti flagellati dalla calamità. Vanno sostenute e agevolate, come le imprese, visto che hanno un ruolo sociale indispensabile nella crescita e nella salute della nostra popolazione”. Lo spiegano in una nota Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ed Erica Mazzetti, parlamentare pratese di Forza Italia.