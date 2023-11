Forza Italia Lucca-Versilia ringrazia il Vice Presidente Tajani per le misure a sostegno delle imprese colpite dalle alluvioni

Lucca – Carlo Bigongiari, commissario provinciale di Forza Italia della Provincia di Lucca, esprime il suo sentito ringraziamento al Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, per le misure a sostegno delle imprese colpite dalle alluvioni in Toscana.

“Siamo molto soddisfatti dell’impegno del Governo a sostenere le imprese danneggiate dalle inondazioni,” ha dichiarato Bigongiari. “Le misure annunciate dal Ministro Tajani sono un segnale importante di vicinanza alle nostre imprese, che hanno bisogno di un sostegno concreto per superare questa emergenza.”

In particolare, Bigongiari ha sottolineato l’importanza della rapida attivazione di un fondo SIMEST da 100 milioni di euro, che potrà essere utilizzato dalle imprese per coprire i danni alla produzione destinata a soddisfare gli ordini internazionali.

“Questa misura è fondamentale per le nostre imprese, che esportano in tutto il mondo,” ha affermato Bigongiari. “Grazie a questo fondo, le nostre imprese potranno continuare a competere sul mercato internazionale e a creare posti di lavoro.”

“Il Ministro Tajani ha dimostrato grande sensibilità per questa emergenza e la sua presenza a Prato lunedì 6 novembre sarà un momento importante per la nostra comunità.”