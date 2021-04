On. Roberto Pella (FI): “Ringrazio Forza Italia per la fiducia e l’incarico di capogruppo in Commissione Bilancio che vorrò onorare al meglio”

“Ringrazio il Presidente del Gruppo alla Camera On. Roberto Occhiuto per la fiducia e l’incarico affidatomi come capogruppo della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione: cercherò di onorarlo al meglio, con la massima dedizione, consapevole che il nostro partito di Forza Italia può contare su competenza, valori e una solida storia per il bene del Paese e dei cittadini italiani. Una visione e un’idea di Paese, plasmata dal Presidente Silvio Berlusconi, che sta trovando, anche oggi, ancora una volta, ampia attuazione all’interno della maggioranza guidata dal Presidente del Consiglio Draghi, e al servizio delle quali metterò la mia esperienza, con particolare riguardo all’ascolto delle richieste provenienti da Regioni, Province e Comuni e dal mondo produttivo. Mi impegnerò per portare avanti le istanze di Forza Italia, con spirito di gruppo e unitarietà d’intenti con i miei Colleghi alla Camera e al Senato, e per collaborare lealmente con le altre forze parlamentari, raccogliendo il testimone del collega e amico On. Mandelli, oggi Vicepresidente della Camera, da cui ho potuto apprendere lezioni in questi ultimi tre anni. Voglio infine esprimere un ringraziamento al mio coordinatore regionale piemontese, On. Paolo Zangrillo, per aver supportato il mio ruolo, e a tutti i miei Colleghi parlamentari”. Ad affermarlo l’on. Roberto Pella, Capogruppo in Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione per Forza Italia e

Responsabile nazionale Enti Locali Nord Forza Italia.

