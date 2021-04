Forza Italia, Zangrillo (FI): incarichi a Rosso, Pella e Porchietto una buona notizia per tutto il Piemonte

“Il giro di incarichi definito in queste ore dal partiro costituisce una buona notizia per il Piemonte. Poter contare su due vicepresidenti del Gruppo di Forza Italia a Montecitorio con Roberto Rosso e Claudia Porchietto e sul capogruppo della Commissione Bilancio Roberto Pella significa che il Piemonte avrà un suo peso specifico nelle decisioni nazionali. In particolare oggi che siamo tornati ad essere forza di governo. Rosso, Pella e Porchietto sono tre parlamentari che si sono sempre distinti per le proprie competenze e per la capacità di lavorare senza sosta. Costituiranno un valore aggiunto per il Parlamento e sono consci che si tratta di un onore ma anche di un onere che comporta un grande senso di responsabilità. Il loro compito sarà anche di unire le varie anime di Forza Italia trovando una sintesi per riuscire a tornare a rappresentare la maggioranza dei moderati piemontesi e italiani. A loro faccio il mio augurio per un proficuo lavoro”. Ad affermarlo il coordinatore regionale azzurro, on. Paolo Zangrillo.

