Covid: Giacometto (FI), finalmente dl non di sole chiusure, bene lavoro FI

“Il decreto Covid appena adottato dal Governo Draghi prevede all’articolo 1 il principio secondo cui le misure restrittive nel mese di aprile potranno essere finalmente attenuate anche in funzione dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare attenzione ad anziani e soggetti fragili. Una modalità, quest’ultima, che sostenevo da settimane: si tratta, infatti, per la prima volta di una misura premiale, che ribalta il paradigma delle sole chiusure basate sul numero assoluto dei tamponi, e che offre finalmente una prospettiva, specie nelle Regioni meglio organizzate dal punto di vista della vaccinazione della popolazione. Non solo. Su istanza della delegazione di Forza Italia guidata dal Ministro Mariastella Gelmini si stabilisce finalmente l’obbligo vaccinale e lo scudo penale per gli operatori sanitari, nonché la riapertura in presenza anche in zona rossa delle scuole dell’infanzia, delle primarie e di quelle secondarie di primo grado fino al primo anno. Ottimi risultati, che grazie a Forza Italia qualificano l’azione del Governo Draghi”. Così in una nota Carlo Giacometto, deputato piemontese di Forza Italia.

