On. Roberto Pella (FI): “Il Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino si farà grazie a Forza Italia”

“Grazie alla preziosa ed efficace sinergia con il Presidente del Piemonte Alberto Cirio, come relatore della manovra, primo firmatario e Capogruppo di Forza Italia alla Camera sono riuscito a far approvare l’accelerazione della realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell’innovazione di Torino: si prevede infatti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sia nominato un Commissario straordinario per l’espletamento delle attività di progettazione, di affidamento ed esecuzione dei necessari interventi. Il Commissario assumerà direttamente le funzioni di stazione appaltante e opererà in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l’applicazione delle norme delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e delle norme e dei principi dell’ordinamento europeo nonché alle disposizioni in materia di esproprio per pubblica utilità, come avvenuto per le grandi opere, ad esempio il Ponte Morandi, e sarà quindi in grado di portare a compimento questo importante e strategico investimento per la nostra Regione.

Sono orgoglioso di aver contributo a questa accelerazione, dimostrando che il lavoro di squadra é la chiave di ogni successo e che Forza Italia continua a impegnarsi senza sosta per lo sviluppo dei territori al fine di renderli sempre più attrattivi per gli investimenti e competitivi. Ringrazio il Presidente Cirio per aver dato priorità a questo tema, ribadendo il proprio massimo e costante impegno su un tema di rilevanza per la Salute Pubblica dei cittadini piemontesi e italiani, oltre che di sviluppo e crescita“. Ad annunciarlo l’onorevole Roberto Pella, Capogruppo in Commissione Bilancio per Forza Italia a Montecitorio.