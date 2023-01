On. Roberto Pella (FI): “Da Presidente Berlusconi sguardo al futuro e visione da statista”

“In giorni così bui per l’istituzione dell’Unione Europea più democratica, il Parlamento eletto direttamente dai cittadini degli Stati membri, il Presidente Berlusconi traccia la via per rafforzare le istituzioni e la fiducia che in esse dobbiamo riporre. Nel disorientamento generale, emerge cristallina la sua visione da statista che guarda al futuro per la costruzione di un grande partito popolare europeo e in prospettiva, anche nazionale, di un unico partito plurale, unito, credibile di centrodestra, sul modello repubblicano statunitense.

Il Presidente Berlusconi si conferma, ancora una volta, il leader più moderno e lungimirante dell’attuale panorama politico, da fondatore del centrodestra a ispiratore di un nuovo cantiere in grado di interpretare le istanze del Paese e dell’Europa, andando oltre, con la generosità che lo contraddistingue da sempre, gli interessi di parte per favorire quelli generali. Un dinamismo, una concretezza, una lucidità che ci spinge tutti ad alzare sempre di più l’asticella verso traguardi ambiziosi e ad impegnarci per un centrodestra unitario e vincente“. Ad affermarlo il deputato di Forza Italia Roberto Pella, capogruppo in Commissione Bilancio per gli azzurri.