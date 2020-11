Olimpiadi Milano-Cortina, Porchietto-Rosso (FI): oggi la De Micheli finanzia opere per 1 miliardo di euro. Complimenti ad Appendino per l’ennesimo fallimento portato a casa per Torino

“Appendino è stata veramente il miglior sindaco per la Città di Milano. Una nuova testimonianza al riguardo arriva oggi dal ministro De Micheli che firmando il decreto che finanzia con un miliardo di euro le opere infrastrutturali per le Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026 smonta definitivamente l’argomento principale utilizzato dal sindaco pentastellato per sostenere il suo ‘no’ alla candidatura nel capoluogo piemontese: l’impossibilità di reperire fondi privati per finanziare l’evento e le infrastrutture necessarie perchè il Governo non avrebbe messo un euro in più. Le bugie come sempre hanno le gambe corte e oggi Milano e Cortina godono di questi importanti finanziamenti alla faccia della nostra Città che ha dovuto sottostare all’ennesimo esempio di dove porti la logica della decrescita felice tanto cara a Grillo&Compagni”. Ad affermarlo in una nota i deputati di Forza Italia Claudia Porchietto e Roberto Rosso, rispettivamente responsabile Nazionale del Dipartimento Attività Produttive e del Dipartimento Casa e riqualificazione delle Periferie per il partito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...