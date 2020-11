Covid, Stella (FI): “A Roma con marcia Ristoratori Toscana. Non si può uccidere l’economia”

FIRENZE – “Oggi ho aderito con convinzione e partecipato alla manifestazione di ristoratori, albergatori e partite Iva varie, che hanno dato vita a un presidio su Ponte Vecchio contro le chiusure decise dal Governo. Con una delegazione di ristoratori andremo a Roma camminando lungo la via Francigena, io parteciperò a diverse tappe, compatibilmente con i miei impegni istituzionali, e arriveremo a Palazzo Chigi con l’obiettivo di incontrare il premier Conte. Non è normale prendere provvedimenti che uccidono l’economia, usando la ragione e il buon senso si possono coniugare il rispetto delle norme anti-contagio e la prosecuzione delle attività imprenditoriali”. Lo dichiara il Presidente del Gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“A maggior ragione dopo che, come ci ha detto ieri l’assessore regionale alla Sanità – sottolinea Stella – in Toscana l’88.5% delle persone contagiate dal Covid è asintomatico o paucisintomatico, l’8.3% ha sintomi lievi, solo lo 0.3% presenta criticità. Il 6% dei contagiati viene ricoverato e ha una media di 66 anni; l’84% dei ricoverati ha malattie croniche, e lo 0.5% di chi viene ricoverato va in terapia intensiva e ha un’età media di 75 anni. Nessuno qui vuole negare che il Covid c’è e va combattuto rispettando il distanziamento sociale, portando la mascherina e osservando tutte le norme. Però, prendere provvedimenti drastici con lo 0.5% dei ricoverati in terapia intensiva, è una misura sbagliata, grave e controproducente, che penalizzerà in maniera irreparabile l’economia toscana. E’ impensabile mettere sul lastrico centinaia di migliaia di negozianti, di ristoratori, i loro dipendenti e le loro famiglie quando i numeri sono questi”.