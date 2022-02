Milleproroghe, Pella (FI): approvato emendamento per posticipare IRAP, con Governo centrodestra la aboliremo

“Le Commissioni congiunte Bilancio e Affari costituzionali di Montecitorio hanno approvato un emendamento al dl Milleproroghe, a prima firma dei deputati di Forza Italia Annagrazia Calabria, Roberto Pella, Carlo Sarro che posticipa il versamento Irap dal 31/01/2022 al 30/06/2022. Un primo importante risultato per anestetizzare, soprattutto in un momento così particolare come l’attuale fase post pandemica, quella che noi da sempre definiamo l’imposta ‘rapina’. Una proroga che il prossimo governo di centrodestra trasformerà in abolizione totale dell’imposta”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Roberto Pella, capogruppo azzurro in Commissione bilancio alla Camera dei deputati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...