Mazzetti: “”Le potenzialità di utilizzo dell’intelligenza artificiale sono infinite: anche nelle infrastrutture”

“Le potenzialità di utilizzo dell’intelligenza artificiale sono infinite: anche nelle infrastrutture, nelle costruzioni, nei cantieri e nei lavori pubblici ha un peso e può certamente contribuire a rendere il nostro Paese competitivo e in linea con le sfide globali”. Così in una nota la parlamentare di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Fi, Erica Mazzetti, che oggi interverrà alla tavola rotonda sulle infrastrutture durante gli “Stati generali dell’intelligenza artificiale”. “La tecnologia, abbinata alla conoscenza e al genio dell’uomo, è già una risorsa fondamentale. Nella progettazione, nel coordinamento logistico, nel monitoraggio, con fondamentali funzioni di prevenzione e sicurezza, il digitale è già realtà: lo è meno, purtroppo, nelle stazioni appaltanti, che devono recuperare questo divario in tempo. Non solo, il ritardo nelle infrastrutture digitali, oltre che in quelle materiali, sta diventando un problema pressante per le imprese e per questo mi sono mossa con specifiche iniziative parlamentari” ha evidenziato. “Quando si parla di digitale – ha proseguito Mazzetti – non posso non fare riferimento anche al nuovo codice degli appalti che, tra le varie e importanti modifiche, prevede la digitalizzazione, in partenza dal 1° gennaio 2024: a oggi, però, solo 10 stazioni appaltanti sono pronte per questo passaggio; il tutto, senza dimenticare il contributo del digitale nel monitoraggio e nella manutenzione delle infrastrutture fisiche, spesso vetuste”. “Ringrazio, per questo, l’Associazione Imprenditori Nord Milano per l’opportunità di dialogo e di confronto perché la politica deve saper anche ascoltare e fare sintesi. Soprattutto, deve ascoltare gli imprenditori e i professionisti che sono il primo motore dello sviluppo”, ha concluso Mazzetti.